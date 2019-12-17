Потураев: Сейчас говорим о концентрации в одних руках от 5 до 20 тыс. га земли

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сейчас рассматривается коридор от 5 до 20 тыс. (га земли в одни руки. - Ред). Сначала было 50 тыс., была дискуссия на фракции, мы собрали, обсудили всю информацию, которую привезли мажоритарные депутаты", - рассказал Потураев.
Как сообщалось ранее, под зданием Верховной Рады проходит митинг противников открытия рынка сельскохозяйственных земель. При попытке активистов установить палатки произошли потасовки с правоохранителями.