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17.12.19 13:10

Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ОС в районе Крымского и Новолуганского, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских войск на луганском направлении.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, с полуночи противник 35 минут из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия со стороны н.п. Доломитный вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского.

Также сообщается, что с 7:20 до 7:45 из автоматических гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Крымского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранения на Донбассе, за сутки - пять вражеских обстрелов, - штаб ОС

"Потерь в результате этих обстрелов с нашей стороны нет", - сказано в сообщении.

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