Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ОС в районе Крымского и Новолуганского, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, с полуночи противник 35 минут из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия со стороны н.п. Доломитный вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского.

Также сообщается, что с 7:20 до 7:45 из автоматических гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Крымского.

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"Потерь в результате этих обстрелов с нашей стороны нет", - сказано в сообщении.