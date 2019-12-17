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17.12.19 13:16

В столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан, - полиция

Они госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

В столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан, - полиция

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ

"Сегодня, вопреки анонсированной организаторами мирной акции, отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в схватку. По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента. После выяснения всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

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"Одновременно полиция Киева в очередной раз обращается к организаторам и участникам акций с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - добавили в ведомстве.

Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов.

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