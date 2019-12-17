"Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.





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Как можно судить по снимкам, в президиуме собрались депутаты от "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко.

В то же время пока никаких заявлений не было озвучено.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в настоящее время первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук разговаривает с членами фракции, а спикер парламента Дмитрий Разумков общается с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и вице-спикером парламента Еленой Кондартюк.

Тем временем к блокирующим присоединились нардепы от ОПЗЖ, а плакаты с их символикой и призывами против открытия рынка земли появились по бокам сессионного зала.







Как сообщалось ранее, под зданием Верховной Рады проходит митинг противников открытия рынка сельскохозяйственных земель. При попытке активистов установить палатки произошли потасовки с правоохранителями.