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17.12.19 13:18

"Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. ФОТО (обновлено)

Нардепы от "Батькивщины" в данный момент блокируют трибуну и президиум Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Батькивщина заблокировала президиум и трибуну ВР 01
Батькивщина заблокировала президиум и трибуну ВР 02

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Как можно судить по снимкам, в президиуме собрались депутаты от "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко.

В то же время пока никаких заявлений не было озвучено.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в настоящее время первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук разговаривает с членами фракции, а спикер парламента Дмитрий Разумков общается с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и вице-спикером парламента Еленой Кондартюк.

Тем временем к блокирующим присоединились нардепы от ОПЗЖ, а плакаты с их символикой и призывами против открытия рынка земли появились по бокам сессионного зала.

Батькивщина заблокировала президиум и трибуну ВР 03

Как сообщалось ранее, под зданием Верховной Рады проходит митинг противников открытия рынка сельскохозяйственных земель. При попытке активистов установить палатки произошли потасовки с правоохранителями.

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