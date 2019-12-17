Зеленский - Алиеву: "Наши отношения должны выйти на новый уровень"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
На переговорах главы государств отметили увеличении товарооборота между странами, который в прошлом году составил около 900 млн. долларов, о взаимном интересе в расширении сотрудничества в энергетической, транспортной сферах и в сельском хозяйстве, активизации взаимного инвестирования.
"Наши отношения должны быть на новом уровне. Мы должны увеличить товарооборот и присутствие украинского бизнеса в Азербайджане и азербайджанского - в Украине ", - сказал Президент во время переговоров делегаций Украины и Азербайджана в Баку.
Зеленский акцентировал внимание на том, что в Украине начинается масштабная приватизация и есть возможность создания крупных концессионных инфраструктурных проектов.
"Мы договорились с господином Президентом о том, что в начале следующего года обязательно создадим не просто рабочую группу, а настоящую команду людей, которая приедет от имени Президента Азербайджана в Украину и предметно посмотрит все те объекты, возможности, предприятия, в которых мы можем вместе работать", - подчеркнул Зеленский.
Особое внимание главы государств уделили развитию туристических потоков, которые будут способствовать экономическому росту обеих стран.
"Я знаю, что азербайджанцы очень любят наш Трускавец, посещают столицу. Однако у нас еще много удивительных мест. Например, одесские пляжи. В Одессе есть все условия для пляжного отдыха. Для этого мы приглашаем инвесторов, чтобы улучшить местную инфраструктуру", - сказал Президент.
По словам Алиева, Азербайджан занимает 27-е место в мире по качеству дорог.
Зеленский подчеркнул, что у Украины большие планы по строительству дорог, а украинцы требуют качественной логистики. Он пригласил азербайджанские компании инвестировать в развитие качественной дорожной инфраструктуры в Украине.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отправился с двухдневным визитом в Азербайджанскую Республику, где проведет ряд переговоров на высоком уровне, в частности с президентом и премьером страны.