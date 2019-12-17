Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Есть предложение от всех фракций сейчас провести внеочередное заседание аграрного комитет", - сказал Разумков.

Он отметил, что на комитет приглашают руководство фракций.

По словам Разумкова, это будет организационное заседание, где не будут рассматривать поправки.

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Как сообщалось ранее, под зданием Верховной Рады проходит митинг противников открытия рынка сельскохозяйственных земель. При попытке активистов установить палатки произошли потасовки с правоохранителями.