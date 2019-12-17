Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Есть предложение от всех фракций сейчас провести внеочередное заседание аграрного комитет", - сказал Разумков.
Он отметил, что на комитет приглашают руководство фракций.
По словам Разумкова, это будет организационное заседание, где не будут рассматривать поправки.
Как сообщалось ранее, под зданием Верховной Рады проходит митинг противников открытия рынка сельскохозяйственных земель. При попытке активистов установить палатки произошли потасовки с правоохранителями.