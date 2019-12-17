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17.12.19 13:41

Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что поступило предложение от всех фракций досрочно закрыть утреннее заседание, чтобы провести аграрный комитет.

депутат,вр

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Есть предложение от всех фракций сейчас провести внеочередное заседание аграрного комитет", - сказал Разумков.

Он отметил, что на комитет приглашают руководство фракций.

По словам Разумкова, это будет организационное заседание, где не будут рассматривать поправки.

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Как сообщалось ранее, под зданием Верховной Рады проходит митинг противников открытия рынка сельскохозяйственных земель. При попытке активистов установить палатки произошли потасовки с правоохранителями.

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