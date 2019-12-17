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17.12.19 14:01

Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Верховной Радой на улице Грушевского произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После того, как правоохранители убрали с Грушевского военные палатки, которые пытались установить протестующие, участники акции начали бросать в правоохранителей камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование газовых баллончиков.

Правоохранители задерживают агрессивных протестующих. К парку подогнали автозак. Во время того, как в него садили задержанных активистов, к автомобилю начали прорываться другие портестующие. Сотрудники полиции применили газ.

Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 01
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 02

Фото - Нацполиция
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 03
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 04

Фото - ЛБ

Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 05
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 06

Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 07
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 08
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 09
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 10
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 11
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 12
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 13
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 14
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 15
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 16
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 17
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 18
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 19
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 20
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 21
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 22
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 23
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 24
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 25
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 26
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 27
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 28
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 29
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 30
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 31

Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 32
Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 33

Фото Олега Богачука.

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