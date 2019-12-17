Уволенный из ГПУ Кулик отсудил у ведомства 1,6 миллиона гривен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

При рассмотрении дела судом установлено, что военный прокурор военной прокуратуры сил Антитеррористической операции Кулик в апреле 2017 г. был уволен с военной службы в запас.

Действующим на момент увольнения истца законодательством была предусмотрена обязанность отдела работы с кадрами управления обеспечения деятельности военных прокуратур Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины в семидневный срок после получения приказа об увольнении истца подготовить и направить в соответствующий военный комиссариат экземпляр личного дела Кулика с целью взятия последнего на воинский учет.

В то же время, таких действий совершено не было, что свидетельствует о нарушении ГПУ требований Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", Инструкции по организации учета личного состава Вооруженных Сил Украины, утвержденной приказом Министерства обороны Украины 26 мая 2014 № 333, Инструкции по учету кадров в органах прокуратуры Украины, утвержденной приказом ГПУ от 2 февраля 2017 № 27 и Положения о Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины, утвержденного приказом ГПУ от 6 октября 2015 № 249.

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Кроме того, по результатам рассмотрения дела судом было установлено, что ответчиком при увольнении истца не было начислено и выплачено последнему денежное обеспечение, а именно, премия за период с 01 по 13 апреля 2017 года, единовременное пособие в размере 50 % месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы (с учетом денежного вознаграждения военнослужащим военных прокуратур за участие в Антитеррористической операции), компенсации за неиспользованные дни основного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска как участнику боевых действий, хотя осуществление таких выплат уволенному работнику является законодательно определенной обязанностью ГПУ, закрепленной КЗоТ Украины, Законом Украины "Об отпусках", Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", Постановлением Кабинета Министров Украины от 31 января 2015 № 24, Постановлением КМУ от 31 мая 2012 № 505 "об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников органов прокуратуры", Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008, Положением о премировании работников органов прокуратуры Украины, утвержденным приказом ГПУ от 18 июня 2015 № 84.

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В частности, судом установлено, что размер единовременного пособия в размере 50 % месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы, который должен быть выплачен истцу, составил 468 217, 80 грн. А поскольку время задержки выплаты ГПУ такой суммы, по состоянию на момент принятия судебного решения, составлял 663 рабочих дня, суд на основании требований 117 КЗоТ Украины обязал ответчика выплатить Кулику его средний заработок за все время задержки в размере 1 149 734, 82 грн.

Напомним, в апреле 2017 Константина Кулика был освобожден от должности прокурора АТО и назначен заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества.

В середине ноября Рябошапка сообщил, что Кулик не явился на переаттестацию прокуроров, а после ушел на больничный. Позже Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении из органов прокуратуры Кулика.

Напомним, бывшему военному прокурору сил АТО Константину Кулику инкриминируется приобретение недвижимого имущества, законность которого не подтверждена доказательствами, на сумму 2,86 млн грн. На мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлен ряд объектов недвижимости в центре Киева.

Суд был вынужден прервать исследования письменных доказательств по делу после того, как в феврале 2019 года Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса 368-2 о незаконном обогащении неконституционной.

Вместе с тем суд отказался закрыть уголовное производство о незаконном обогащении прокурора Кулика.