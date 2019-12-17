Столичную ячейку "ОПЗЖ" возглавил "директор Киева" Столар

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Наша задача – донести основные партийные ценности, "сшить" страну, вернуть мир и единство... Мы должны выходить на улицы и начинать реальную идеологическую работу в каждом дворе нашего города", – сказал новый глава киевской парторганизации "ОПЗЖ" Вадим Столар.

Отмечается, что Киевская организация в ближайшее время планирует открыть в городе социальный центр "ОПЗЖ", где будут реализовываться различные проекты, среди которых помощь пенсионерам, переселенцам, молодым семьям, предоставление некоторых бесплатных медуслуг и т.д.

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Напомним, ранее представитель партии "Слуга народа" и наиболее вероятный кандидат на должность главы КГГА Александр Ткаченко заявил в интервью для Цензор.НЕТ, что настоящим "хозяином" украинской столицы является застройщик Вадим Столар, а не мэр Виталий Кличко.

Отметим также, что украинского бизнесмена, скандального застройщика и политика Вадима Столара нередко называют "теневым мэром" Киева и "главным решалой" в столице, который имеет огромное влияние на мэра Виталия Кличко. По данным СМИ, без его ведома не проходит ни одно важное решение городских властей в финансовой и, в частности, строительно-земельной сфере. Что касается его политической деятельности, то он был избран нардепом дважды – в 2010 году в парламент 6-го созыва по мажоритарке от Партии регионов, а в 2019 году попал в Раду по списку партии экс-регионалов "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидерами которой являются Юрий Бойко, Вадим Рабинович и кум Путина Виктор Медведчук.