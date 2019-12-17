Кабмин готовит новый пакет санкций против РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление №1237-р от 27 ноября 2019 года обнародовано на "Урядовом портале".

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, приведшей к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан… одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения о применении на три года персональных специальных экономических и других мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченным к поставкам материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенным на временно оккупированной территории Украины, по перечню согласно приложению", - говорится в документе.

При этом сам перечень не обнародован, поскольку предназначен для служебного пользования.

Как сообщалось, одновременно, Кабмин принял постановление №1236-р о намерении в месячный срок обновить персональные санкции к юрлицам из РФ, перечень которых также не опубликован и предназначен для служебного пользования.

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Ранее лидеры стран-членов ЕС одобрили продление санкций против РФ на полгода.