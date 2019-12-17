Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на все призывы правоохранителей не нарушать нормы действующего законодательства, организаторы и участники акции не выполнили требования полицейских. Вместо этого они устроили стычку, применяли палки и бросали камни. В результате пострадали двое полицейских, их доставили в больницу. После этого, несмотря на просьбы сотрудников полиции диалога прекратить действия, граждане попытались установить еще одну военную палатку, игнорируя предупреждения и предостережения правоохранителей. В настоящее время полицейские демонтировали палатки. Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

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Отметим, что медики, находящиеся под Верховной Радой, сообщили корреспонденту Цензор.НЕТ, что после стычек пострадавших увезли на 6 машинах скорой помощи.

Позже на месте митинга начали работу следственно-оперативные группы полиции.





Фото - Нацполиция





Фото - ЛБ

































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. По данным полиции, в столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Тем временем, митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. Вместе с тем, под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные.