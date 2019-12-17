Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.12.19 14:56

Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы. ФОТОрепортаж

Участники мероприятия не выполняли законных требований правоохранителей, установили на улице Грушевского военные палатки и устроили стычку: двух полицейских доставили в больницу.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на все призывы правоохранителей не нарушать нормы действующего законодательства, организаторы и участники акции не выполнили требования полицейских. Вместо этого они устроили стычку, применяли палки и бросали камни. В результате пострадали двое полицейских, их доставили в больницу. После этого, несмотря на просьбы сотрудников полиции диалога прекратить действия, граждане попытались установить еще одну военную палатку, игнорируя предупреждения и предостережения правоохранителей. В настоящее время полицейские демонтировали палатки. Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. ФОТОрепортаж

Отметим, что медики, находящиеся под Верховной Радой, сообщили корреспонденту Цензор.НЕТ, что после стычек пострадавших увезли на 6 машинах скорой помощи. 

Позже на месте митинга начали работу следственно-оперативные группы полиции.

Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 01
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 02

Фото - Нацполиция
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 03
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 04

Фото - ЛБ

Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 05
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 06
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 07
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 08
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 09
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 10
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 11
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 12
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 13
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 14
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 15
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 16
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 17
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 18
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 19
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 20
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 21
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 22
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 23
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 24
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 25
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 26
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 27

Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 28
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 29
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 30
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 31
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 32
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 33
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 34
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 35
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 36

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. По данным полиции, в столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Тем временем, митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. Вместе с тем, под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100