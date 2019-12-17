КС признал законным предложение Зеленского сократить количество депутатов ВР до 300

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНІАН.

"Конституционный суд указал на противоречия с другими нормами Конституции относительно непрерывности власти, однако в целом заключение по данному законопроекту положительное", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, Конституционный суд признал законопроект №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 таким, который соответствует Конституции.

Напомним, законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским в парламент 29 августа. Он был определен президентом как неотложный. Согласно законопроекту предлагается сократить число нардепов до 300 человек.

После этого Рада поддержала данный законопроект и направила его в КС.