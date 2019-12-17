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17.12.19 15:20

КС признал законным предложение Зеленского сократить количество депутатов ВР до 300

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1017 об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины.

КС признал законным предложение Зеленского сократить количество депутатов ВР до 300

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНІАН.

"Конституционный суд указал на противоречия с другими нормами Конституции относительно непрерывности власти, однако в целом заключение по данному законопроекту положительное", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, Конституционный суд признал законопроект №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 таким, который соответствует Конституции.

Напомним, законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским в парламент 29 августа. Он был определен президентом как неотложный. Согласно законопроекту предлагается сократить число нардепов до 300 человек.

После этого Рада поддержала данный законопроект и направила его в КС.

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