С начала декабря из РФ в ОРДЛО прибыла колонна военной техники и доставили три тысячи тонн горючего, - разведка

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на Главное управление разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Руководство РФ, несмотря на заявления о якобы поддержке мирных инициатив Украины, наращивает материально-техническое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - отметил спикер.

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Уточняется, что с начала декабря через неконтролируемый участок границы железнодорожным транспортом в ОРДЛО доставлены около трех тысяч тонн горюче-смазочных материалов.

Также на прошлой неделе из РФ скрыто переместили колонну военной техники: бронетехники, артиллерийского вооружения и грузовой автомобильной техники с личным составом и материально-техническими средствами военного назначения.

"В то же время, командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как испытательный полигон. На вооружение соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК продолжают поступать экспериментальные образцы оружия и снаряжения российского производства для опытной эксплуатации в боевых условиях", - говорится в сообщении.

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