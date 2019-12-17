Это был спектакль, чтобы сорвать заседание Верховной Рады, - Арахамия

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что сегодня не было в повестке дня ничего о земле. Но было что-то другое. В частности, снятие депутатской неприкосновенности. И вы видели, кто вышел и заблокировал трибуну. Все понятно для людей, что происходит. Кто-то очень-очень не хочет, чтобы в этом году была отменена депутатская неприкосновенность.

Во-вторых, люди говорят офф рекорд (не под запись. - Ред.), у нас на этой неделе также законопроекты о легализации янтаря, и доходы от этого уже заложены в доходную часть бюджета. И нам тоже говорят, что не будет вам никакого янтаря на этой неделе, будем блокировать и делать все что угодно, чтобы это не случилось.

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В-третьих, есть на этой неделе законопроект, где все одинокие пенсионеры старше 80 лет получат специальные выплаты. Говорят, что от этого получим много политических баллов, так это в этом году тоже не надо делать. Четвертое - 80 тыс. сирот тоже получат дополнительную финансовую помощь - тоже этого не надо, потому что это улучшает политические позиции партии Слуга народа", - сказал Арахамия.

"Вот что сегодня происходит. Это никак не связано с землей. То, что сейчас там происходит, на мой взгляд, спектакль, чтобы сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады ", - добавил он

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