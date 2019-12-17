В стычках под Радой пострадали 17 правоохранителей, 2 из них госпитализированы, задержаны 26 правонарушителей, - Шкиряк

Об этом сказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Кому-то захотелось установить палатки, не имея никаких разрешений, на проезжей части ул. Грушевского. Мы должны осозновать, что демократия - это не означает анархия. Полиция действовала в рамках своих полномочий. Полиция неоднократно, призывала не совершать противоправных действий. Полиция не дейстовала, пока не начали применять перфораторы", - отметил Шкиряк.

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"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которых находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей ", - отметил Шкиряк.

Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. По данным полиции, в столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Тем временем, митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. Вместе с тем, под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского под Радой восстановлено. Правоохранители конфисковали демонтированные палатки митингующих.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.