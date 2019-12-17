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17.12.19 16:41

СБУ после реформы сосредоточится на контрразведке, но будет также заниматься предупреждением экономических преступлений, - Баканов

Служба безопасности Украины будет участвовать в разработке государственной программы по противодействию экономическим преступлениям, предупреждать их, но не расследовать.

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Об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.

"Но если говорить о расследовании, то этим в перспективе, очевидно, будет заниматься Государственное бюро финансовых расследований", - сказал глава украинской спецслужбы.

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При этом он подчеркнул, что Служба в целом в своей работе сосредоточится на контрразведке. "Когда говорят о том, что наша контрразведывательная деятельность должна быть чем-то ограничена, меня это удивляет. Сегодня много новых видов угроз, которые диктует современный мир. И они касаются не только Украины, но и любой другой страны. Неужели агрессия не осуществляется в виде экономической экспансии? Можно купить стратегически важное для страны предприятие, а после этого его уничтожить", - отметил глава СБУ.

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