ГБР проверяет на коррупцию 28 СБУшников, в том числе руководство двух главков СБУ и трех заместителей Грицака. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Печерского суда в ЕРДР.

Как отмечает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на странице в Facebook, "дело касается выдачи квартир 28 руководящим сотрудникам СБУ в незаконно построенном жилом комплексе "Джек-хаус" в центре Киева"

"Известный жилой комплекс "Джек-хаус" на бульваре Леси Украинки в центре Киева был построен по договору на земле, выделенной для СБУ компанией "Познякижилбуд" в обмен на жилье. Однако в нарушение согласованного городскими властями проекта Мхитаряны построили пять дополнительных этажей. Чтобы избежать претензий, квартиры в комплексе были выделены жилищной комиссией СБУ в основном высшему командному составу", - пишет он.

В тексте решения суда отмечается, что первым следственным отделом Второго управления организации досудебных расследований (Управление по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия) Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения сотрудниками Службы безопасности Украины уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины.

В ходе досудебного расследования сотрудники ГБР проверяют факты и обстоятельства возможного функционирования в отдельных подразделениях Центрального управления СБУ коррупционных схем, направленных на систематическое получение должностными лицами этих подразделений неправомерной выгоды.

Как следует из текста решения, эти проверка проходит в отношении руководства и чиновников так называемого главка "К" - Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также сотрудников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности.

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Проверяются возможные факты "получения должностными лицами указанных подразделений неправомерной выгоды от руководства министерств/ведомств, прикрытия незаконной деятельности, связанной с контрабандой товаров, игровым бизнесом, конвертационными центрами, незаконным получением сотрудниками права на получение жилья в элитных жилых комплексах, незаконное лоббирование интересов отдельных бизнес-групп, юридических и физических лиц и т.п."

Как отмечается в тексте решения суда, у следствия возникла необходимость в получении временного доступа к оригиналам деклараций отдельных сотрудников СБУ, с возможностью изъятия их копий, поскольку информация, содержащиеся в декларациях чиновников "имеет существенное значение для установления обстоятельств в уголовном производстве".

Согласно тексту решения суда, ГБР заявило в суд ходатайство для получения временного доступа к декларациям 28 сотрудников СБУ (поданных в период с 1 января 2014 года по 1 октября 2019 года).

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По данным источников Цензор.НЕТ, на коррупцию и злоупотребления проверяются:

- Павел Демчина, генерал-полковник, бывший первый заместитель председателя - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (ГУ БКОП) Службы безопасности Украины;

- Иван Дралюк, генерал-майор, заместитель Демчины;

- Тамара Момотенко, заместитель начальника главка "К" СБУ;

- Алексей Кошин, следователь СБУ;

- Олег Фролов, генерал-полковник, экс-заместитель председателя СБУ;

- Андрей Балашов, первый заместитель начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ;

- Игорь Гуськов, руководитель аппарата председателя СБУ;

- Андрей Киптенко, следователь по особо важным делам ГУ СБУ Украины в г.. Киеве и Киевской области (сын начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Владимира Киптенко)

- Игорь Мейдич, помощник начальника ДХО СБУ, секретарь жилищно-бытовой комиссии СБУ;

- Андрей Негляд, заместитель начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины;

- Николай Беззубенко, полковник, начальник Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ;

- Сергей Коваленко, генерал-майор, заместитель начальника ГУ БКОП СБУ;

- Александр Устименко, начальник Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины;

- Виктор Кононенко, генерал-лейтенант, экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины;

- Андрей Олейник, бывший начальник Управления СБУ в Днепропетровской области;

- Григорий Галаган, генерал-майор, первый заместитель начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ;

- Александр Климчук, генерал-майор, экс-начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ

- Павел Лаврик, начальник 2-го управления ДКИБ Службы безопасности Украины;

- Дмитрий Неведров, начальник управления ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ;

- Виктор Демьяненко;

- Орест Михайлецкий, начальник 3-го управления (по борьбе с наркотиками) Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ;

- Даниил Доценко, генерал-майор, бывший начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины;

- Иван Рудницкий, на время получения квартиры - заместитель генерала Доценко, сейчас начальник управления СБУ в Закарпатской области;

- Владимир Билык;

- Дмитрий Бузницкий, заместитель начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ;

- Олег Сычев;

- Павел Лаврик, начальник Управления в Департаменте контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ

"Определить срок действия постановления продолжительностью тридцать дней, который считать со дня вынесения постановления следственным судьей. В случае невыполнения постановления о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства … вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска", - сказано в решении суда.

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"Что ж, теперь посмотрим, каковы будут результаты расследования.

Ответственность должны понести не те, кто заселился, а руководство СБУ и жилищная комиссия, которые приняли решение о такой сомнительной сделке.

Самое интригующее, посмеет ли новая власть предъявить какие-либо претензии к компании "Познякижилбуд", которая надстроила этажи в нарушение проекта, и будут ли привлечены чиновники Государственной строительно-архитектурной инспекции, которые незаконно согласовали сдачу в эксплуатацию жилого комплекса. За СБУшников сейчас никто не заступится, но большинство из них к этому делу не пришьешь. А вот посмеют ли в ГБР замахнуться на тех, кто в реальности стоял за проектом?

Пока никто не трогает ни чиновников, ни "смотрящих" братьев Горовых, ни Мхитарянов. Ну что, как обычно, "обилетят" и спишут дело в архив, или что-то поменяется?", - написал Бутусов.