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17.12.19 16:49

На улице Институтской в Киеве умер мужчина, - Нацполиция

В Киеве на улице Институтской умер мужчина.

киев,полиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня в 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций возле Верховной Рады) стало плохо. На вызов прибыли врачи, однако в карете "скорой" мужчина скончался.

"По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти", - говорится в сообщении.

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