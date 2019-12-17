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17.12.19 17:05

Зеленский обсудил с премьер-министром Азербайджана Асадовым инвестиции в Украину. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Азербайджан встретился с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с премьер-министром Азербайджана Асадовым инвестиции в Украину 01

Делегации подробно обсудили планы будущего сотрудничества, в частности проекты в энергетической и туристической сферах.

Министр инфраструктуры Украины - председатель украинской части межправительственной комиссии Владислав Криклий заметил, что в начале следующего года представит азербайджанским коллегам "широкое меню" проектов для инвестиций.

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"Стороны обсудили потребность в инвестициях и отметили перезапуск отношений между странами", - говорится в сообщении.

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