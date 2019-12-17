Россия расширила санкции против Украины

Соответствующие постановления правительства опубликованы на официальном портале правовой информации, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

В частности, в список людей, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, внесены еще девять украинцев, два человека из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят около 570 человек.

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Кроме того, Кабмин РФ расширил перечень товаров, ввоз которых из Украины в Россию запрещен. Теперь под запрет попадают кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы, котлы центрального отопления и тому подобное.

Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из России в Украину запрещен, дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами).

Напомним, в апреле РФ запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину и расширила список запрещенных товаров из Украины.