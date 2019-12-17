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17.12.19 17:42

Гончарук дал главам ОГА две недели для компьютеризации всех медучреждений в областях: "Реализация медреформы - на моем контроле"

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил главам областных госадминистраций до 31 января 2020 года обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений в регионах.

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Об этом он сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"У областей есть еще месяц для завершения подготовки медучреждений ко второму звену реформы. До 31 января 2020 года главы ОГА должны обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Сейчас компьютеризировано лишь 40% больниц. Это катастрофически мало", - написал он.

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При этом премьер уточнил, что будет контролировать выполнение в регионах обязательств по медреформе.

"Реализация медреформы - на моем контроле. Мы введем четкие показатели эффективности для всех руководителей областей и будем контролировать их выполнение", - подчеркнул Гончарук.

Гончарук дал главам ОГА две недели для компьютеризации всех медучреждений в областях: Реализация медреформы - на моем контроле 01

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