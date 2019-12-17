С начала суток 17 декабря враг дважды нарушал перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается:"Оба обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

рядом с Новолуганским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Крымского - с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

Сегодня, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток 16 декабря обстрелял наши позиции 2 раза, потерь нет, - штаб ООС