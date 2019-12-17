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17.12.19 18:31

Верующие добились снятия с повестки дня "дискриминационного законопроекта 0931", - заявление

17 декабря 2019 года возле Верховной Рады Украины и под Офисом Президента Украины состоялась мирная акция против принятия законопроекта №0931, объединившая более 2000 верующих и неравнодушных граждан со всей Украины.

Законопроект 0931, в котором нивелируются основополагающие права человека на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания, сняли с повестки дня, сообщили во "Всеукраинском Соборе".

Верующие добились снятия с повестки дня дискриминационного законопроекта 0931, - заявление 01

Как отмечалось ранее, в повестке дня Верховной Рады на 17 декабря было запланировано голосование за проект закона №0931, в котором говорится об усилении ответственности за так называемую дискриминацию. В случае принятия законопроект несет значительную угрозу для свободы вероисповедания и свободы слова. Это одна из самых опасных законодательных инициатив, говорится в сообщении "Всеукраинского Собора".
 Эти резонансные изменения в сфере противодействия дискриминации подняли религиозное сообщество и неравнодушных граждан, собравшихся сегодня выразить свой протест и опасения относительно указанного законопроекта.

Однако 16 декабря, во время заседания Согласительного совета Председатель Комитета по правам человека Дмитрий Лубинец попросил Председателя Верховной Рады снять законопроект №0931 с повестки дня ближайшего заседания парламента для повторного обсуждения на Комитете, в связи с тем, что поступило множество обращений от церквей и общественных организаций. Однако пока неизвестно, будет ли Комитет создавать рабочую группу с участием представителей религиозных организаций, медиа и других профессиональных сообществ с целью учета их замечаний.

Цель пикета - обратить внимание депутатов на опасность законопроекта №0931 и весь перечень требований граждан, защищающих семейные и христианские ценности.


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