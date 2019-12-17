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17.12.19 18:36

Тимошенко: Под Радой устроили провокации, чтобы дискредитировать мирную акцию аграриев

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что под Радой людей специально провоцировали, чтобы дискредитировать мирную акцию.

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Об этом она заявила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У меня нет никакого сомнения, что были устроены специально подготовленные провокации, для того, чтобы дискредитировать мирную акцию протеста аграриев, фермеров, профсоюзов. Никогда в жизни они не были агрессивными", - заявила Тимошенко.

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Напомним, 16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

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