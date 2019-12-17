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17.12.19 18:50

Ради принятия закона о Пласте мы смогли объединить ВР, - Княжицкий

Верховная Рада Украины приняла закон "О государственном признание и поддержку Пласта - Национальной скаутской организации Украины". Законопроект, который отстаивала команда Порошенко, поддержали все фракции парламента.

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Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий во время брифинга, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Евросолидарности".

"Этот законопроект объединил сессионный зал и за него проголосовали представители всех фракций парламента. Пласту удалось объединить народных депутатов с разными политическими взглядами Сегодня Украинское государство начало отдавать свой долг Пласту - украинской скаутской организации, среди основателей которой был сын Ивана Франко", - отметил политик.

Парламентарий отметил, что Пласт имеет длительную историю и занимается национально-патриотическим воспитанием еще со времен Австро-Венгерской империи.

"Это организации признавалась в Австро-Венгерской империи, в УНР, во времена Скоропадского. Организация, объединяющая тысячи взрослых и детей в Украине, воспитывая настоящие ценности. Это организация не партийная и внеконфессиональны", - подчеркнул Николай Княжицкий.

Кроме этого, он отметил, что пластуны есть почти во всех парламентских фракциях и его идеи и ценности объединяют украинцев.

"Мне очень приятно, что среди представителей почти всех парламентских фракций сегодня пластуны. Пласт - это действительно организация, которая объединяет", - отметил народный депутат.

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