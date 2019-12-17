Мемориальную доску воину 72-й ОМБр Игорю Гончаренко открыли в Житомире. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирского горсовета.

Игорь Гончаренко, старший солдат, стрелок-помощник гранатометчика 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы (был командирован в зону ООС в составе 72-й ОМБр), погиб во время вражеского обстрела позиций бригады из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области в зоне проведения операции Объединенных сил 1 ноября 2018 г. Ему было 24 года.

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Право открыть мемориальный знак предоставили родителям Ирине и Роману Максюте. К доске Герою возложили цветы и почтили память о его подвиге зажиганием свечей во дворе учебного заведения, где учился воин.





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Это уже пятая мемориальная доска на фасаде здания школы №20. Присутствующие минутой молчания почтили память выпускников школы - Валентина Ковальского, Дмитрия Рудя, Вадима Антонова, Валерия Лукьяненко и Игоря Гончаренко.