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17.12.19 20:33

Мемориальную доску воину 72-й ОМБр Игорю Гончаренко открыли в Житомире. ФОТО

Сегодня, 17 декабря, на фасаде здания Житомирской специализированной школы I-III ступеней №20 установили мемориальную доску военнослужащему 72-й отдельной механизированной бригады Игорю Гончаренко, погибшему на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирского горсовета.

Мемориальную доску воину 72-й ОМБр Игорю Гончаренко открыли в Житомире 01

Игорь Гончаренко, старший солдат, стрелок-помощник гранатометчика 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы (был командирован в зону ООС в составе 72-й ОМБр), погиб во время вражеского обстрела позиций бригады из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области в зоне проведения операции Объединенных сил 1 ноября 2018 г. Ему было 24 года.

Мемориальную доску воину 72-й ОМБр Игорю Гончаренко открыли в Житомире 02

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Мемориальную доску воину 72-й ОМБр Игорю Гончаренко открыли в Житомире 03

Право открыть мемориальный знак предоставили родителям Ирине и Роману Максюте. К доске Герою возложили цветы и почтили память о его подвиге зажиганием свечей во дворе учебного заведения, где учился воин.

Мемориальную доску воину 72-й ОМБр Игорю Гончаренко открыли в Житомире 04
Мемориальную доску воину 72-й ОМБр Игорю Гончаренко открыли в Житомире 05

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Это уже пятая мемориальная доска на фасаде здания школы №20. Присутствующие минутой молчания почтили память выпускников школы - Валентина Ковальского, Дмитрия Рудя, Вадима Антонова, Валерия Лукьяненко и Игоря Гончаренко.

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