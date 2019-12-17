Сенат США, вслед за Конгрессом, одобрил законопроект с санкциями против "Северного потока-2"

Американский сенат принял проект бюджета Пентагона на 2020 год, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.
В текст законопроекта конгрессмены внесли поправки о санкциях в отношении проекта "Северный поток-2".
Объем оборонного бюджета США составляет $738 млрд.
Законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока-2". Ограничения также предусмотрены и для "Турецкого потока".
"В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - говорится в документе.
В США считают, что "Северный поток-2" сделает Европу еще более зависимой от поставок энергоресурсов из России.
Законопроект был одобрен палатой представителей 11 декабря. Теперь документ отправляется на подпись Дональду Трампу.
Как отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, после подписания документа Трампом "компании, задействованные на строительстве "Северного потока 2", должны будут завершить работы в течение ближайшего времени или окажутся под санкциями США".