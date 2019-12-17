Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.12.19 21:14

Украина рассчитывает, что в ближайшее время мандат СММ ОБСЕ на Донбассе будет расширен, - Разумков встретился с президентом ПА ОБСЕ Церетели

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков провел встречу с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели.

разумков,церетели

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Разумков отметил, что перед Украиной и странами-членами ОБСЕ стоят большие вызовы относительно окончания войны на Донбассе.

"Мы надеемся, что в ближайшее время мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ будет расширен в рамках выполнения договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи", - отметил председатель Верховной Рады.

Он также добавил, что работа СММ ОБСЕ по принципу 24/7 является очень важным фактором стабилизации ситуации на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ должна получить разрешение на ночное наблюдение на Донбассе, - Меркель

В свою очередь Церетели высоко оценил результаты усилий со стороны украинской власти в деле установления мира на Донбассе, эффективную коммуникацию между всеми институтами и заверил украинских парламентариев во всесторонней поддержке со стороны ПА ОБСЕ.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100