У нас сейчас две задачи: противостоять распродаже земли и разобраться в действиях полиции, - Билецкий

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал лидер организации Андрей Билецкий.

После стычек с полицией он общался с нацкорпусовцами.

"У нас сейчас получается две задачи. Одна - основная, это 90% того, что нужно делать. Мы же пришли сюда для того, чтобы конкретный результат получить. А именно: противостоять распродаже земли. Не дать принять закон о рынке земли. Поэтому наша задача - выполнить именно это. Надо будет завтра стоять - будем стоять завтра. Послезавтра - послезавтра. Поскольку среди нацкорпусовцев много ветеранов, много молодежи, то понятно, что их было больше, когда полиция начала бить людей. Но пострадали же и обычные люди - фермеры и так далее. И вторая задача теперь: определиться с полицией - потому что я считаю, что такие вещи в стране не должны проходить безнаказанно. Ни для министра внутренних дел, ни для министерства, ни для кого", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция отпустила задержанных под Радой. ВИДЕО

По словам лидера "Нацкорпуса", если протесты не помогут и закон будет принят, организация изменит стратегию и продолжит действовать.

"Будем переносить борьбу на регионы. У нас сейчас отличное сотрудничество. Вы должны понимать, что виды борьбы есть совершенно разные. И, например, на регионы, на сельскохозяйственные, - село имеет свои рычаги влияния безусловно. Просто оно их еще на полную мощь не включила. Поэтому есть стратегия. Говорить о ней - нехорошо. Это значит - предупреждать своего оппонента. А власть сейчас в данном случае - стопроцентный оппонент. Но однозначно мы эту историю останавливать не будем, как не остановили историю с разведением. Мы же, как и обещали, сохранили добровольцев в Золотом, и так далее. Поэтому и здесь не будем останавливаться", - сообщил Билецкий.

По его мнению, начиная с 2013 года все силовые действия обусловлены инициированы властью: "И вот это (сегодняшние события. - Ред.) - безусловно, пролог к тому, чтобы со стороны протестующих все было намного жестче. Пролог к тому, чтобы мы объявляли общую мобилизацию Национального корпуса".

По мнению Билецкого ситуация абсурдна. Силовики действовали без опознавательных знаков и в масках. Он ждет заявление МВД о внутреннем расследовании и уверен, что разгон протестующих ложится пятном на руководство ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги "старых элит", – Зеленский

"До этого времени они могли улыбаться и делать вид, что они - некие народные представители. На самом деле, это очередная сволочь у власти, которая использует полицию, министерство - как своих цепных собак. Вот сегодня они этот Рубикон явно перешли. И все эти открытые (а теперь уже и закрытые катками) офисы президента на Банковой не будут играть роли", - подчеркнул лидер "Нацкорпуса".

Напомним, 16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Читайте полное интервью: Андрей Билецкий о стычках под Радой: "Очередная сволочь у власти, которая использует полицию, министерство как своих цепных собак"