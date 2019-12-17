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17.12.19 22:00

Оператор ГТС Украины прошел сертификацию в ЕС

Секретариат Энергетического сообщества ЕС одобрил выдачу сертификации оператору газотранспортной системы Украины.

гтс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решением, принятым сегодня в рамках Третьего энергетического пакета, Секретариат подтвердил, что вновь оператор газотранспортной системы Украины, GTSO, соответствует требованиям европейского законодательства", - говорится в сообщении на сайте Энергетического сообщества..

Предоставление сертификации Европейским энергетическим сообществом означает, что Украина осуществила анбандлинг ГТС от Нафтогаза соответствии с европейским законодательством. Отделение отНафтогаза газотранспортной системы Украины отвечает всем требованиям, следовательно через украинскую ГТС можно осуществлять транзит российского газа в Европу.

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"Как следствие, Оператор ГТС Украины будет функционировать как независимый оператор с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении Энергетического сообщества.

Напоминаем, с 1 января 2020 г. деятельность по транспортировке газа будет выделена из структуры НАК "Нафтогаз Украины". Украина получит независимого оператора ГТС, который станет контрагентом в будущих транзитных контрактах.

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