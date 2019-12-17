Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ

Согласно опубликованному во вторник, 17 декабря, выводу судей КС, законопроект № 1014 о расширении полномочий президента для назначения руководителей Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) признан частично неконституционным, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "подчинение НАБУ и ГБР президенту через назначение руководителей создает угрозу независимости этих органов".

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Напомним, Верховная Рада на заседании 3 сентября включила в повестку дня сессии законопроект №1014, согласно которому полномочия президента назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований будут закреплены в Конституции Украины. Депутаты направили документ в Конституционный Суд Украины для получения заключения о соответствии его требованиям Основного закона.

При этом в Transparency International Ukraine считают, что эти изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента.

Комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции пришел к выводу, что законопроект №1014, который наделяет президента правом назначать глав НАБУ и ГБР, соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.