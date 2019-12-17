Создана карта существующих и необходимых социальных объектов, - Гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сначала мы собрали на карте информацию о том, что сейчас у нас физически уже есть. Параллельно министерства разработали собственные стандарты обеспечения предоставления (доступности) к публичным сервисам и услугам для людей. Мы проанализировали, что у нас есть, сопоставили их со стандартами, которые дали министерства. На основе этого моделируем идеальную сеть социальных и инфраструктурных объектов, которая должна существовать в стране", - рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания с руководителями областных администраций.

Например, сейчас в стране есть 856 опорных школ, а нужно - более 2,1 тыс.

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"Правительство вместе с местной властью должно сформировать такую ​​инфраструктуру, которая должна существовать не для удобства государства, а совпадать с реальными потребностями людей. Это касается медицины, образования, безопасности, услуг. Сейчас у нас реформа децентрализации не совсем эффективна в том числе и из-за отсутствия четких измеримых критериев, что и для чего сделала местная власть", - подчеркнул Гончарук.

Именно поэтому со следующего года правительство вводит системную оценку показателей работы руководителей ОГА.

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