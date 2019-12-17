Путин и Макрон по телефону обсудили итоги нормандского саммита и транзит газа через Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Владимир Путин выразил признательность Эммануэлю Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер. Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами", - говорится в сообщении.

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Кроме того, президенты РФ и Франции была затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины.