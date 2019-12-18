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18.12.19 01:14

Посольство США осудило насилие у Рады в Киеве в день голосования за введение рынка земли

Посольство США в Украине осудило насилие, вспыхнувшее во время акций протеста 17 декабря у Верховной Рады.

полиция,столкновения

Как передае Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный твиттер посольства.

"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады ", - говорится в сообщении 

По данным полиции Киева, 17 правоохранителей и двое гражданских пострадали в результате столкновения между правоохранителями и участниками акции протеста против введения рынка земли.

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

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