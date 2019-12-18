Один украинский воин погиб на Донбассе. За сутки - 7 вражеских обстрелов, активизировались снайперы, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также была зафиксирована активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов:

- дважды вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- два раза неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- вблизи населенного пункта Травневе - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Вместе с тем, два обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- в районе населенного пункта Широкино - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

- вблизи Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета и снайперского огня.

"Вчера, 17 декабря, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.