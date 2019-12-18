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18.12.19 07:27

На мосту Патона в Киеве обнаружили аварийное проседание покрытия, движение ограничено

На мосту им. Патона в Киеве обнаружена аварийная просадка дорожного покрытия, в связи с этим движение по мосту ограничивается.

мост,патона

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора"

Так, движение ограничено одной полосой с 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря.

"На мосту им. Патона обнаружено аварийное проседания покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы", - сказано в сообщении.

Как отмечают в "Укравтодоре", работы будут выполнять круглосуточно и, по возможности, движение по всем полосам восстановят раньше. 

"Во время работ движение частично ограничено (крайняя правая полоса в направлении левого берега). Приносим извинения за неудобства", - сообщили в коммунальной корпорации.

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На мосту Патона в Киеве обнаружили аварийное проседание покрытия, движение ограничено 01

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