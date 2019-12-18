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18.12.19 07:45

"В Америке никто не может быть над законом", - Пелоси призвала конгрессменов утвердить импичмент Трампу

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась с открытым письмом к членам нижней палаты Конгресса, призвав их утвердить на голосовании в среду импичмент президенту США, чтобы "защитить Конституцию".

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", текст обращения обнародован на официальной странице конгрессвумен от Демократической партии.

"Ни один из нас не пришел в Конгресс для того, чтобы объявлять импичмент президенту. Но первое, что сделал каждый в Конгрессе, предстал в сессионном зале Палаты представителей с поднятой рукой и сложил священную присягу: "Я торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов - внешних и внутренних", - подчеркнула спикер нижней палаты.

Она отметила, что эта клятва наделяет всех законодателей обязанностью хранителей Конституции.

"Если мы не будем действовать, мы отречемся от своего долга", - подчеркнула Пелоси.

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Законодатель поздравила председателей профильных комитетов, которые провели расследование по импичменту и сформировали официальные обвинения.

"Очень печально, что факты четко указали на то, что президент злоупотреблял властью для своей личной, политической выгоды, и что он препятствовал Конгрессу, подчеркивая, что он выше какой-либо ответственности, выше Конституции, выше американского народа. В Америке никто не может быть над законом", - подчеркнула спикер Палаты представителей.

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Как известно, в среду, 18 декабря, ожидается голосование в нижней палате американского Конгресса относительно импичмента Трампу. В случае, если статьи обвинения будут одобрены большинством законодателей, процесс импичмента перейдет к Сенату Соединенных Штатов.

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