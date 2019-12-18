Зеленский на бизнес-форуме в Баку: "Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

"Мы с господином Президентом договорились, что уже в январе делегация от Азербайджана приедет к нам в Украину, в Киев", - отметил Владимир Зеленский во время выступления на Украинско-азербайджанском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, делегация должна проработать шаги, направленные на активизацию сотрудничества между странами.

"Это кейсы и в энергетике, и в образовании, и большая приватизация, о которой я рассказал, которую мы готовим в Украине. Это 500 предприятий, где мы хотим видеть чистый бизнес, чистую инвестицию", - отметил Президент Украины.

Он также сообщил о ряде других вопросов, которые обсуждались в ходе сегодняшних переговоров, в том числе связанных со строительством дорог и развитием инфраструктуры в Украине.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что рад недавнему появлению на украинском рынке азербайджанского мобильного оператора Bakcell.

"Наша задача как государства сегодня – защищать каждого инвестора, – отметил Президент. – Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину".

Кроме того, он предложил рассмотреть возможность инвестиций в украинский туризм, в частности в Херсонской области. "В Украине есть много чудесных, привлекательных для туризма мест, которым просто не хватает качественной инфраструктуры", – добавил он.

Владимир Зеленский отметил, что впервые встречается с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, но уже доволен началом диалога.

"А дальше должны быть реальные шаги. Когда люди что-то обещают и потом это делают – появляется взаимное доверие", – констатировал Глава Украинского государства.