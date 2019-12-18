С начала года пожары в Украине унесли жизни 1705 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, произошедшие в Украине с начала года пожары унесли жизни уже 1 705 человек, еще 1 396 граждан получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что самой распространенной причиной возникновения возгораний в помещениях людей является курение в постели, неисправность и перегрузки электросети, небрежное отношение к состоянию печного отопления.

Поэтому, спасатели обращаются к украинцам с просьбой заботиться о пожарной безопасности в собственном жилье и дали практические советы как предотвратить трагедию:

- не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;

- если вы обогреваете помещения с помощью печного отопления, обязательно проверьте его исправность;

- у каждой печи перед топочным отверстием должен быть защитный металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 м;

- все дымовые трубы и стены на чердаке, через которые проложены дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены;

- золу и шлак, которые удаляют из топки, необходимо заливать водой и выносить в специально отведенные места;

- не допускается высыпать золу и шлак вблизи зданий.

- следите за состоянием и исправностью электросети;

- в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.;

- не курите в постели;

- старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

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"Помните, что почти каждый пожар можно предотвратить! Для этого следует обязательно обсудить в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае ее возникновения: способ вызова пожарной помощи, тушение пожара в начальной стадии, безопасные маршруты выхода из помещения", - говорится в сообщении ГСЧС.