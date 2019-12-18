Минэкономразвития предлагает изменить налог на землю: громады смогут получить до 13 млрд грн в год

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом на пресс-марафоне "Финальная версия. Земельная реформа" заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Бизнесу придется платить налоги. По разным оценкам есть 35-40% теневой обработки земель. Есть идея ввести единую минимальную оплату с каждого гектара. 100% идет в местный бюджет, что приведет к невозможности уклонения от уплаты налогов. По нашим подсчетам, это должно увеличить поступления в бюджет примерно на 13 млрд грн в год", - отметил Высоцкий.

В частности, в Минэкономики добавили, что подобные изменения не коснутся бизнеса, который исправно платит налоги.

"С землей очень легко бороться с теневой экономикой, потому что земля - это актив. Мы через спутник можем видеть, что там что-то растет. Пусть просто каждый заплатит ту же сумму, в зависимости от качества земли, конечно. Это должно быть привязано к нормативно денежной оценке", - заявил министр экономического развития Милованов.

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