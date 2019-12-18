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18.12.19 09:38

С 2010 года 4 млн украинцев эмигрировали за границу, - Дубилет. ИНФОГРАФИКА

Безвиз с ЕС существенно не повлиял на количество украинцев, эмигрировавших за границу.

С 2010 года 4 млн украинцев эмигрировали за границу, - Дубилет. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.

По его словам, эмиграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх.

"Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - отметил он.

По словам Дубилета, безвиз существенно не повлиял на итоговые показатели миграции.

"То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - подытожил он.

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С 2010 года 4 млн украинцев эмигрировали за границу, - Дубилет 01
С 2010 года 4 млн украинцев эмигрировали за границу, - Дубилет 02

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