Генассамблея ООН сегодня рассмотрит резолюцию по Крыму

Об этом сообщает миссия Украины в ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"18 декабря Генеральная ассамблея ООН рассмотрит проект резолюции о защите прав человека на оккупированной территории Крыма", - говорится в сообщении.

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Заседание начнется в 17:00 по Киеву.

Среди ключевых положений проекта требование, чтобы российская оккупационная власть прекратила политику изменения демографической ситуации в Крыму, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения. Также в резолюции осуждаются массовые задержания активистов и правозащитников, в том числе представителей "Крымской солидарности", на основе обвинений якобы в поддержке терроризма.

Кроме того, в документе содержится призыв прекратить преследование и освободить лиц, задержанных за выражения мнений, в частности, до начала оккупации. Также содержится требование освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на Родину.

В проекте резолюции осуждается призыв на службу в армию жителей оккупированного Крыма.

Также одним из важных положений документа содержится призыв к международному сообществу продолжить в рамках международной адвокации осуждения нарушений РФ прав человека в Крыму на двустороннем и многостороннем уровнях.

Резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН.

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Как сообщалось, третий комитет Генассамблеи ООН 14 ноября одобрил проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", в котором по ситуации в АРК впервые применено определение "агрессия". "За" проголосовали 67 стран, против 23, воздержались 82.