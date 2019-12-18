Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.12.19 10:14

Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, - Нацполиция

Правоохранители усилили меры безопасности в центральной части Киева и в правительственном квартале, в связи с массовыми мероприятиями.

митинг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Отмечается, что второй день подряд работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме во время проведения ранее анонсированных массовых мероприятий, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций.

"Правоохранители в очередной раз обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, акции проводить исключительно мирным путем, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - сообщили в Нацполиции.

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Информация в СМИ о том, что экспертизы в деле убийства Шеремета не совпадают, не соответствует действительности, - Нацполиция

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100