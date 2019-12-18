В Раде создадут ВСК по расследованию столкновений под зданием парламента 17 декабря, - Арахамия

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, это поддержали главы всех фракций на заседании комитета.

"Мы услышали вопрос от "Батькивщины", что вчера случилось, люди возмущены и так далее. А я предложил лично создать Временную следственную комиссию по расследованию вчерашних событий, там пострадали 17 полицейских, 2 общественных активиста, или гражданских, поэтому все поддержали", - сказал Арахамия.

Он рассказал, что Юлия Тимошенко войдет в эту ВСК.

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Нацполиция сообщила, что под Радой пострадало 17 правоохранителей.

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