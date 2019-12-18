Самый популярный запрос российских пользователей в 2019 году "выборы на Украине"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

Популярные запросы представлены в нескольких категориях, в том числе "События", "Люди", "Спорт", "Фильмы". Аналитики "Яндекса" оценивают запросы по стобалльной шкале - чем выше частота запроса, тем выше балл.

"Согласно исследованию, самым популярным событием стали выборы на Украине (61 балл из 100 возможных). Затем следуют пожар в соборе Парижской Богоматери (54 балла), а также митинги и протестное голосование в Москве (51 балл)", - сообщает издание.

Список людей, про которых "Яндекс" получил наибольшее число запросов в 2019, возглавляет президент Украины Владимир Зеленский. Он опередил таких людей, как Хидео Кодзима, Грета Тунберг, Хоакин Феникс, Билли Айлиш и прочих.

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