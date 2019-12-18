Приоритет Украины - долгосрочный контракт с четким объемом газа, - Оржель

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго.

"Мы едем (на переговоры в Берлин. – Ред.) с сильной позицией и рассчитываем на конструктив со стороны всех участников процесса. Мы ни в коем случае не отступим от защиты украинских интересов в газовых переговорах. В свою очередь, для Украины является приоритетом подписание долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа, что обеспечит стабильность на энергетических рынках Европы и снижение цен для конечных потребителей", - подчеркнул Оржель.

Следующий раунд трехсторонних переговоров по подписанию договора на транспортировку газа состоится 19 декабря в Берлине.

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Напомним, переговоры между НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и российским ПАО "Газпром" по транзиту российского газа в Европу по территории Украины состоялись 13 декабря в Вене (Австрия). Стороны договорились продолжать обрабатывать варианты продолжения транзита.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам газовых переговоров с Путиным сообщил, что новый контракт о транзите газа будет не на один год, как того ранее требовала Россия.

Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины.

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По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, который присутствовал при обсуждении газового вопроса между Зеленским и Путиным, на этих переговорах стороны договорились продолжать договариваться.

31 декабря 2019 заканчивается действие договора между хозяйствующими субъектами Украины и России об условиях транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу.