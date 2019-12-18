Одной из причин оккупации Крыма стал особый статус Севастополя, - Кориневич

Об этом написал в Facebook представитель президента в Автономной республике Крым Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны отойти от советского и российского нарратива об особых статусах для отдельно взятых городов. Убежден, в Украине не должно быть особого статуса для любых городов. Город Киев как столица имеет статус города-столицы, и это предмет отдельного регулирования, но это не особый правовой статус", - считает он.

По мнению Кориневича, именно особый правовой статус Севастополя стал одной из причин оккупации Крыма Россией в 2014 году.

"Именно он, по сути, создал основания для размещения на территории Украины военной базы иностранного государства, которое в дальнейшем использовало это для захвата наших территорий и развязывания войны, международного вооруженного конфликта, оккупации частей территории нашего государства", - написал представитель президента в АРК.

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При этом формулировка "АРК и г. Севастополь" зафиксирована во всех международных документах и резолюциях международных организаций, заявляющих о непризнании оккупации.

"Поэтому вопрос г. Севастополя вполне можно обсуждать в парламенте и подумать, например, о соответствующем переходном положении на время временной оккупации", - подытожил Кориневич.