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18.12.19 11:05

В вопросе обмена незаконно удерживаемыми лицами рационально реанимировать площадку Украина-РФ, - Баканов

Обмен незаконно удерживаемыми лицами следует проводить параллельными процессами, не меняя сути "всех на всех"

баканов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава СБУ рассказал, что в настоящее время сложно завершить процесс идентификации списка украинской стороны из-за недопуска стороной ОРДЛО международных наблюдателей в места, где содержатся эти люди.

"Есть часть идентифицированных, но есть и те, кто подлежит идентификации", - сказал он.

Баканов отметил: "По нашему мнению, обмен было бы хорошо проводить параллельными процессами, но при этом не менять сути "всех на всех", как было договорено на "нормандской встрече".

Он пояснил, что Украина должна обмениваться, в том числе и гражданами Российской Федерации, которые находятся на территории Украины, но их запрашивает ОРДЛО.

"Мы не можем граждан РФ отдать в ОРДЛО. То есть, рациональнее реанимировать площадку, которая была на первом обмене – Украина и Российская Федерация", - подчеркнул глава украинской спецслужбы.

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Как сообщалось, в коммюнике по результатам саммита в "нормандском формате" указано, что лидеры Украины, Германии, Франции и РФ призывают Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных".

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский после завершения "нормандского саммита" заявил о согласовании обмена, в рамках которого освободят 72 украинских заложников с ОРДЛО.

Позже представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что Киев в рамках первого этапа обмена "всех на всех" рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников из ОРДЛО.

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