В вопросе обмена незаконно удерживаемыми лицами рационально реанимировать площадку Украина-РФ, - Баканов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава СБУ рассказал, что в настоящее время сложно завершить процесс идентификации списка украинской стороны из-за недопуска стороной ОРДЛО международных наблюдателей в места, где содержатся эти люди.

"Есть часть идентифицированных, но есть и те, кто подлежит идентификации", - сказал он.

Баканов отметил: "По нашему мнению, обмен было бы хорошо проводить параллельными процессами, но при этом не менять сути "всех на всех", как было договорено на "нормандской встрече".

Он пояснил, что Украина должна обмениваться, в том числе и гражданами Российской Федерации, которые находятся на территории Украины, но их запрашивает ОРДЛО.

"Мы не можем граждан РФ отдать в ОРДЛО. То есть, рациональнее реанимировать площадку, которая была на первом обмене – Украина и Российская Федерация", - подчеркнул глава украинской спецслужбы.

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Как сообщалось, в коммюнике по результатам саммита в "нормандском формате" указано, что лидеры Украины, Германии, Франции и РФ призывают Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных".

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский после завершения "нормандского саммита" заявил о согласовании обмена, в рамках которого освободят 72 украинских заложников с ОРДЛО.

Позже представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что Киев в рамках первого этапа обмена "всех на всех" рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников из ОРДЛО.