Только 19% россиян верят в восстановление добрососедских отношений с Украиной, - опрос ВЦИОМ. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра политической конъюнктуры, проведенного в декабре.

"Среди оценок будущего российско-украинских отношений преобладают негативные.

43% россиян полагают, что отношения нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут (в июле таких было 42%), 19% считают, что восстановятся дружеские, добрососедские отношения (в июле таких было 24%)", - отмечают социологи.

Также сократилось число тех россиян, кто верит в братские и союзнические отношения между двумя странами. Если в июле их было 18%, то сейчас – 14%.

При этом почти в два раза выросла доля тех, кто полагает, что отношения будут и дальше ухудшаться, – с 6% в июле до 11% в декабре.

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Также 50% россиян не видят изменений ситуации на Донбассе – ситуация не становится ни лучше, ни хуже. Еще 15% считают, что ситуация постепенно нормализуется, 13% – что ситуация становится все более напряженной и заметно ухудшается.

22% опрошенных не смогли ответить на вопрос относительно развития ситуации на Донбассе в последнее время.

Вместе с тем 45% россиян считают, что для России очень важно (и еще 40% – что скорее важно) прийти к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Абсолютно не важна эта проблема только для 4% респондентов.