Россия проиграла апелляцию о компенсации "Укрнафте" $44,45 млн убытков из-за оккупации Крыма

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе "Укрнафты"

"Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление РФ об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта". 12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу "Укрнафты" более $44 млн компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО "Укрнафта" в Автономной Республике Крым", - говорится в сообщении.

Кроме того, швейцарский суд обязал Россию выплатить "Укрнафте" 155 тыс. швейцарских франков судебных издержек.

Напомним, "Укрнафта" подала иск в арбитражный суд ООН по праву международной торговли в июне 2015 года, а 26 июня 2017-го этот суд признал свою юрисдикцию по этому делу.

12 апреля 2019 года арбитражный суд своим решением взыскал с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" $44,45 млн компенсации за экспроприацию инвестиций "Укрнафты" на территории АР Крым.

"Укрнафта" - полугосударственная добывающая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит "Нафтогазу". Часть акций которой принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

В октябре 2014 года ПАО "Укрнафта" сообщило государству-агрессору - Российской Федерации о нарушении своих прав.

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